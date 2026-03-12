Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'un kaçırdığı penaltı ve denediği vuruş stili sosyal medyada gündem oldu.

REAL MADRİD'DEN CITY KARŞISINDA NET GALİBİYET

Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Manchester City karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı karşılaşmayı İspanyol ekibi 3-0 kazanarak çeyrek final için büyük avantaj elde etti. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anı, ikinci yarıda kullanılan penaltı oldu.

SERDAR DURSUN STİLİNİ DENEDİ

Karşılaşmanın 57. dakikasında Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına Vinicius Junior geçti. Brezilyalı yıldız, penaltıyı kullanırken Kocaelispor forması giyen milli golcü Serdar Dursun ile özdeşleşen sekerek yapılan vuruş stilini denedi.

Ancak Vinicius Junior'un bu denemesi başarısız oldu ve yıldız futbolcu penaltıdan yararlanamadı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

SERDAR DURSUN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Vinicius Junior'un penaltı denemesine Serdar Dursun da kayıtsız kalmadı. Tecrübeli golcü, X (Twitter) hesabından kaçan penaltının görüntülerini alıntılayarak "????" emojileriyle paylaşım yaptı.

Serdar Dursun'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken futbolseverler sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı.