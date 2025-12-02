Haberler

Serdar Dursun'a Kocaelisporlu Taraftardan Tepki

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye giden Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya paylaşımlarını sildi. Taraftarlar, Dursun'un davranışlarını eleştirerek özür dilemesini istedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izlemeye gidenler arasında yer alan Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun'a, Körfez ekibinin taraftarları tepki gösterdi. Dursun, tepkiler üzerine derbiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını sildi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Derbiyi izleyenler arasında Kocaelispor'da son haftalarda çıkış yakalayan ve bu hafta Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada tek golü kaydeden Serdar Dursun da yer aldı. Dursun'un derbiyle ilgili paylaşımları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri Kocaelisporlu taraftarın tepkisine neden oldu. Taraftarlar, 'Camiaya yakışmayan hareket' olarak nitelendirirken, Serdar Dursun daha sonra derbi paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı. Tribün liderleri ve paylaşımlara yorum yazan taraftarlar, Dursun'un camiadan özür dilemesi gerektiğini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
