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Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti

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Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, forma şansı bulamayınca transfer görüşmeleri yapmak için izin alarak ayrıldı. Herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadığı için maaşını almaya devam eden Aziz'in sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yapması Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

Özellikle savunmada sıkıntılı günler yaşayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Serdar Aziz transfer görüşmeleri yapmak için yaz kampından ayrılırken şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

TATİL PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Son olarak eşiyle birlikte Paris'e yeni yıl tatiline giden Serdar Aziz Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak 'It doesn't matter summer or winter' (Yaz kış fark etmez) yazdı. Serdar Aziz'in o paylaşımının altına sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki yağdı. Takımın stoper krizi yaşadığı dönemde kulüpten maaş almaya devam ettiği belirtilen Serdar Aziz'a gelen yorumlarda sert ifadeler kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti

Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Ne var bunda? Forma şansı vermiyorlar diye ölsün mü adam?

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Haber Yorumlarıhayırdır:

Galatasaraydan da tatil yüzünden kovulmuştu. Can çıkar huy çıkmaz.

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

ne yapacaktı,tesislerden çıkmayıp orda mı yatacak,hayatını yaşamayacak mı, sözleşme imzalarken bol keseden atanlar hesabını versin yada kardoya almayanlar düşünsün.başka bir takıma gitse de zaten oynayamaz bu saatten sonra,dünyaları istiyordur oynamak için,istediği paraları verecek takımda fazla yok zaten.gs deykende aynısını yapmıştı,hemen tekmeyi vurdular.

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Haber YorumlarıYusuf Demir:

madem stoper krizi var alın adamı kadro ya oynasın. Sametten iyidir bence

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Haber YorumlarıBükücü:

Şu adam boşa israf

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Haber YorumlarıFahri burak ergüven:

yaşa hayatını serdarım

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne yapsaydı adam.oynatılmıyorsa sizin paranızı çatır çatır yiyip tatil tapıyor.

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Ye oglum ye ali babanin cifliginde senden cok var

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

ali koc un vizyonu ali koc baskan gs sampiyon

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

mevcut defans oyuncularından daha iyi Serdar

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