Serdar Avcı ve Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor

WBC'nin profesyonel boksta en üst makam olduğunu hatırlatan Serdar Avcı ?"Bu ünvanı kazanan kadınlarda ilk kişi Serenay Çetin. Erkekler kategorisinde eski milli takımdan Selçuk Aydın var. Türk tarihinde bu ünvana çıkacak olan üçüncü kişi de ben olacağım" dedi. İyi hazırlandığını ve şu an kilo düştüğünü söyleyen Avcı, "Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fethiye'de antrenmanlarımıza başladık. Sabah-akşam antrenman yapıyoruz. Spora uzun bir süre ara vermiştim. Şimdi tekrar döndüm. Hem antrenman yapıyorum hem de antrenman yaptırıyorum. Serenay Çetin ve Tarık Sözer gibi bir çok başarılı sporcuyu ülkeye kattım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama şuan çok önemli bir maçım olduğu için onlar da bana anlayış gösteriyorlar" diye konuştu.

Fethiye'de Serdar Avcı ile birlikte hazırlanan Seranay Çetin, "Antrenörümün hem sporculuk döneminde hem de amatör boks konusunda başarıları var. Hem aktif sporcu hem de bizi hazırlıyor. Çok zor bir görevi var. O yüzden antrenörümüze destek oluyoruz. İlgi ve desteklerinden dolayı Orka yönetimi ve Ercan Torunoğulları'na teşekkür ediyorum. Bize kamp ve antrenman olanağı sundular. Spora destek olması bizleri motive ediyor" dedi.