Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için çok konuşulacak tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçına dair konuşan Serdar Ali Çelikler, çarpıcı bir tahminde bulundu. Galatasaray'ın savunma hattını eleştiren Çelikler, ''Eğer Galatasaray savunmasını önde kurarsa Bodo/Glimt'ten 3 tane yer" dedi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Liverpool'u mağlup etmeyi başaran Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki rakibi Bodo/Glimt maçına dair açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya dair tahminde bulunan Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ı uyardı.

"GÜNÜMÜZDE KARŞILIĞI YOK''

Galatasaray'ın savunmasını eleştiren Serdar Ali Çelikler, " Galatasaray, Liverpool maçında oynadığı taktiği Bodo/Glimt karşısında da yapacak. Defansı blok halinde kuracak. İleriye Osimhen'i atacak. Sağdan soldan topları toplayacak. Barış Alper destek verecek. İlkay ise arkasına Lemina ve Torreira'yı alıp orta sahayı kontrol edecek. Fakat Galatasaray buna karşılık Beşiktaş'a karşı ön alan baskısı yaptı. İlkay ortadan kayboldu. Çünkü bu futbolun artık günümüzde hiçbir karşılığı yok. Patır patır Beşiktaş'tan atak yemeye başladılar.'' dedi.

''3 TANE YER''

Sözlerine devam eden Çelikler, çarpıcı bir tahmin yaparak, ''Eğer Galatasaray Beşiktaş maçında olduğu gibi savunmasını önde kurarsa Bodo/Glimt'ten 3 tane yer.'' ifadelerini kullandı.

BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Bodo/Glimt 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
