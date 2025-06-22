Serdal Adalı müjdeyi verdi: Rahmi Koç yardım edecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün olağanüstü genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

''2.5 SENEDİR TEK KURUŞ KAZANAMAMIŞIZ''

Adalı, Akaretler'deki BJK Plaza ile ilgili açıklamalar yaparak, "Biz tüm diğer maddelerde yer alan varlıklarımız gibi, burası için de yönetime geldiğimden bu yana çalışmalara başladık. Bu çalışmalar ve ön görüşmeler sonucunda, 10 yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi konusunda bizleri yetkilendirmeniz için konuyu olağanüstü genel kurula dahil ettik. Bu binamız, yaklaşık 2.5 yıldır bomboş duruyor. Burası yıllarca kulüp binamız olarak da kullanılmış, sonra bir denetim şirketine kiraya verilmiş. Maalesef deprem yönetmelikleri nedeniyle de boşaltılmak zorunda kalmış. Geçen bu kadar sürede bu değerimiz kendi haline bırakılmış, hiç kimse umursamamış. Böyle bir konumda, böyle bir binanın bomboş durması gerçekten önemli bir kayıp. Buradan 2.5 senedir tek bir kuruş kazanamamışız. Yönetime geldiğimizde bu binanın deprem güçlendirmesi için çalışmalara başladık." dedi.

''RAHMİ KOÇ YARDIM EDECEK''

Serdal Adalı, ayrıca Rahmi Koç'un kendilerine yardım edeceğini dile getirerek "Geçtiğimiz divan kurulunda da söylediğim gibi, sayın Rahmi Koç ile güçlendirme masraflarını konuştuk ve her zamanki gibi Beşiktaşımız için gereken fedakarlığı yapacağını söyledi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu güçlendirme çalışmaları tamamlanacağı için, bizim bunu en iyi şartlarda kulübün ekonomisine dahil etmemiz gerekiyor. Olabilecek en yüksek getiriyi elde etmek istiyoruz. En yüksek gelirin sağlanması için de daha uzun süreli anlaşmalar gerekiyor. Bu nedenle 10 yıl değil, 20-25 yıl kira anlaşması yapmak istiyorlar. Tüm binanın tek anlaşma ile kiralanması halinde, koşullar bizim çok daha pozitif olabiliyor. Parça parça yapılan anlaşmalar pek efektif olmuyor. Burayı uzun süre kiralarsak, en iyi koşullara ulaşıyoruz. Biz ruhsat ve ihale işlerini tamamlarken, binanın değeri için bir çalışma yaptırdık. Normal şartlarda yıllık en fazla 2-2.5 milyon euro değeri varsa, bu şekilde değerlendirdiğimizde 3.5 milyon euro'ya yakın gelir elde etme fırsatımız oluyor. Bu şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sizlerden Akaretler için 10 yıl ve üzeri kiralama için yetki istiyoruz. Sizler bize bugün bu yetkiyi verirseniz, daha fazla gelir elde etme şansına sahip oluruz. Uygun bulmazsanız, süre gelen şartlarla da devam ederiz." şeklinde konuştu.