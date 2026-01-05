Haberler

Serdal Adalı'dan Elazığ Medilines Hospital'a teşekkür mesajı

Serdal Adalı'dan Elazığ Medilines Hospital'a teşekkür mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eşinin tedavi gördüğü Elazığ Medilines Hospital'e teşekkür mesajı gönderdi. Hastane, Adalı'nın mesajını büyük bir motivasyon kaynağı olarak nitelendirdi.

Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, eşinin Elazığ programında tedavi gördüğü Elazığ Medilines Hospital'e teşekkür eden bir mesaj gönderdi. Elazığ Medilines Hospital Hastanesi de Adalı'ya ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederek, başkan Adalı'nın mesajının kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Spor Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdal Adalı'ya, hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza duyduğu güven ve nazik teşekkürleri için hastanemiz adına teşekkür ediyoruz. Elazığ ziyaretleri sırasında sunduğumuz sağlık hizmetlerinden memnuniyet duyulması, Medilines Hospital ailesi olarak bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Medilines Hospital olarak, sağlık hizmetlerinde etik değerleri esas alan, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve her zaman hasta güvenliğini ön planda tutan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanında uzman hekim kadromuz, deneyimli hemşirelerimiz ve tüm sağlık personelimizle birlikte, yalnızca tedavi odaklı değil; insanı merkeze alan, şefkatli ve güven veren bir sağlık hizmeti sunmayı ilke edindik. Serdal Adalı'nın takdir dolu mesajı, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olmuş, doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi niteliği taşımıştır. Medilines Hospital olarak, Elazığ ve bölge halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunma hedefiyle, aynı özveri ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti