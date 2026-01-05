Serdal Adalı'dan Elazığ Medilines Hospital'a teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, eşinin Elazığ programında tedavi gördüğü Elazığ Medilines Hospital'e teşekkür eden bir mesaj gönderdi. Elazığ Medilines Hospital Hastanesi de Adalı'ya ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederek, başkan Adalı'nın mesajının kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Spor Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdal Adalı'ya, hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza duyduğu güven ve nazik teşekkürleri için hastanemiz adına teşekkür ediyoruz. Elazığ ziyaretleri sırasında sunduğumuz sağlık hizmetlerinden memnuniyet duyulması, Medilines Hospital ailesi olarak bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Medilines Hospital olarak, sağlık hizmetlerinde etik değerleri esas alan, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve her zaman hasta güvenliğini ön planda tutan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanında uzman hekim kadromuz, deneyimli hemşirelerimiz ve tüm sağlık personelimizle birlikte, yalnızca tedavi odaklı değil; insanı merkeze alan, şefkatli ve güven veren bir sağlık hizmeti sunmayı ilke edindik. Serdal Adalı'nın takdir dolu mesajı, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olmuş, doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi niteliği taşımıştır. Medilines Hospital olarak, Elazığ ve bölge halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunma hedefiyle, aynı özveri ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ