Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili sorulara çok konuşulacak cevaplar verdi.

"BEŞİKTAŞ, ONLARDAN DAHA BÜYÜK"

"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?" sorunu yanıtlayan Serdal Adalı "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez" dedi.

"ONLARIN TARTIŞMASIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim ile alakalı fikri sorulan Adalı "Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim konumuz değil" ifadelerini kullandı.

"50-100'LER MANTIKLI DEĞİL"

Ezeli rakiplerinin yüksek transfer harcamaları üzerine gelen soruyu yanıtlayan Beşiktaş Başkanı, "Rakip takımlarda 50-100'ler (transfer harcamaları) havada uçuşuyor. Mantıklı rakamlar olduğuna inanmıyorum" şeklinde konuştu.

"YA BAKAN YA DEVLET DEVREYE GİRECEK"

Türk futbolundaki hakem tartışmalarına da değinen Serdal Adalı, "Hakem konusuna müdahil olmak istemedik. Türkiye'de bir hakem sorunu var. Yabancı hakem konusunu 2010'da futbol şubesine bakarken gündeme getirdim ama ciddi bir tepki gördüm. Geldiğimiz noktada her kulüp yabancı hakem konusunda hemfikir gibi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sıkıntıyı sonunda yine Türk hakemlerle çözmemiz gerek. Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı! Hakkımızın yendiği her dakika, çıkıp hakkımızı ararız. Bir şekilde bu cinnet geçirme işine devletimiz el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama koskoca bir Türkiye'de hakemden doğan problemi çözemiyorsak, orada başka sıkıntı vardır. TFF ve MHK'de sıkıntı var! Bunu çözemezlerse, ya Spor Bakanı ya da devletimiz devreye girecek! Gidişatları hiç iyi değil!"