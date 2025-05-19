Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo iddialarına cevap: Yanında Messi'yi de alacağım

Dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ismi son günlerde sık sık Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyordu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan bu iddialara cevap geldi.

''YANINDA MESSİ'Yİ DE ALACAĞIM''

Gazeteci Ergin Aslan'a konuşan Adalı, esprili bir söylemde bulunarak "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Cristiano Ronaldo ile birlikte Lionel Messi'yi de alacağım.'' ifadelerini kullandı.

''KAÇ PARA KAZANDIKLARINDAN HABERİ VAR MI?''

Ronaldo iddialarını kesin bir dille yanıtlayan Serdal Adalı, konuşmasının devamında "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor. Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?" şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon kulübü Al Nassr ile 39 maça çıkan Ronaldo, 33 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 40 yaşındaki Portekizli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.