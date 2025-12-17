Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, son maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası Merkez Hakem Kurulu'nu hedef aldı. Adalı, üç kulübün özellikle mağdur edildiğini savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SORUN TFF DEĞİL, MHK'NİN YAPISI"

Açıklamasında sorunun Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulundan kaynaklanmadığını vurgulayan Serdal Adalı, asıl problemin Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı olduğunu dile getirdi. Adalı, TFF ile yaptığı görüşmede muhatabının MHK Başkanı olması gerektiğini söyledi.

FERHAT GÜNDOĞDU ELEŞTİRİSİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler üzerinde yeterli otoriteye sahip olmadığını düşündüğünü belirten Adalı, gerekirse her maça hakem getirtebileceğini ifade etti. VAR sistemiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Adalı, uzun süren eğitim süreçlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ÜÇ CAMİANIN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYORLAR"

Hakem hatalarına karşı Türk hakemlere tamamen karşı olmadığını vurgulayan Serdal Adalı, genç hakemlerin hata yapmasının kabul edilebilir olduğunu ancak mevcut durumun farklı olduğunu savundu. Adalı, "Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçlarıyla oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.