Haberler

Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu'na sert sözlerle yüklendi. Adalı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor'un sistematik şekilde mağdur edildiğini savunarak MHK'nin yapısını ve yönetimini eleştirdi.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem hatalarında Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor'un mağdur edildiğini savundu.
  • Serdal Adalı, sorunun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan değil, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısından kaynaklandığını belirtti.
  • Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler üzerinde yeterli otoriteye sahip olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, son maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası Merkez Hakem Kurulu'nu hedef aldı. Adalı, üç kulübün özellikle mağdur edildiğini savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SORUN TFF DEĞİL, MHK'NİN YAPISI"

Açıklamasında sorunun Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulundan kaynaklanmadığını vurgulayan Serdal Adalı, asıl problemin Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı olduğunu dile getirdi. Adalı, TFF ile yaptığı görüşmede muhatabının MHK Başkanı olması gerektiğini söyledi.

FERHAT GÜNDOĞDU ELEŞTİRİSİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler üzerinde yeterli otoriteye sahip olmadığını düşündüğünü belirten Adalı, gerekirse her maça hakem getirtebileceğini ifade etti. VAR sistemiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Adalı, uzun süren eğitim süreçlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ÜÇ CAMİANIN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYORLAR"

Hakem hatalarına karşı Türk hakemlere tamamen karşı olmadığını vurgulayan Serdal Adalı, genç hakemlerin hata yapmasının kabul edilebilir olduğunu ancak mevcut durumun farklı olduğunu savundu. Adalı, "Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçlarıyla oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

İstanbul için kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

19 yaşında 3 yıldır evliydi! Eşi tarafından katledildi
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı

Yeni otoyol geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti

TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti
title