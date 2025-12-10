Sercan Yıldırım'dan Bursaspor için kadro uyarısı

Bursaspor'un efsane ismi Sercan Yıldırım, kariyer günlerinde öğrencilerin sorularını cevapladı. Mardin galibiyetinin moral etkisini, üç maçlık kritik periyodu ve kadro zenginliği ihtiyacını vurguladı.

Bursa'daki bir özel kolejin 'Kariyer Günleri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Sercan Yıldırım, Bursaspor'un TFF 2. Lig'deki mevcut durumu ve hedeflerini değerlendirdi. Yıldırım, Mardin deplasmanında alınan galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Mardin zaferinin ardından ilk yarıyı kayıpsız bitirmenin önemine dikkat çeken Yıldırım, önlerindeki Ankara Demirspor, Soma ve Aliağa maçlarını kapsayan sürecin belirleyici olacağını ifade etti. Kadro derinliği konusunda endişelerini dile getiren efsane oyuncu şöyle konuştu;

"Kadro zenginliğimiz var mı? Bence çok yok. O yüzden de ocak ayının neden sürekli konuşulduğu ortada. 'Muhammet sakatlansa kimi koyacağız? İlhan sakatlansa kimi oynatacağız?' diye düşünmememiz gerekiyor. Kadro zenginliğini bir an önce yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Bu sezon hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, devre arasında doğru takviyeler yapılması halinde takımın daha etkili bir performans ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Son dönemde liglerde gündemde olan bahis soruşturmalarına da değinen Yıldırım, futbol camiasında bu durumun bir korku atmosferi oluşturduğunu söyleyerek şu cümleleri kurdu;

"Bizim zamanımızda bu kadar rahat bir ortam yoktu. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bir şeylere kolay ulaşılabiliyor. Eğer futbolun içindeysen bu bahis işine bulaşmaman gerekiyor. Federasyonun girişimini doğru buluyorum. İnşallah temizlenir, tertemiz bir futbol oynanır."

Süper Lig'de dengelerin değişip değişmeyeceği sorusunu değerlendiren Yıldırım, yapısal sıkıntıların sadece küçük kulüplerin değil büyük takımların da sorunu olduğunu dile getirdi. - BURSA