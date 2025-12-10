Haberler

Sercan Yıldırım'dan Bursaspor için kadro uyarısı

Sercan Yıldırım'dan Bursaspor için kadro uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor'un efsane ismi Sercan Yıldırım, kariyer günlerinde öğrencilerle buluşarak Mardin galibiyetinin önemine, önlerindeki kritik maçlara ve kadro derinliği ihtiyacına dikkat çekti. Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda devre arasında yapılacak takviyelerin önemine de vurgu yaptı.

Bursaspor'un efsane ismi Sercan Yıldırım, kariyer günlerinde öğrencilerin sorularını cevapladı. Mardin galibiyetinin moral etkisini, üç maçlık kritik periyodu ve kadro zenginliği ihtiyacını vurguladı.

Bursa'daki bir özel kolejin 'Kariyer Günleri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Sercan Yıldırım, Bursaspor'un TFF 2. Lig'deki mevcut durumu ve hedeflerini değerlendirdi. Yıldırım, Mardin deplasmanında alınan galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Mardin zaferinin ardından ilk yarıyı kayıpsız bitirmenin önemine dikkat çeken Yıldırım, önlerindeki Ankara Demirspor, Soma ve Aliağa maçlarını kapsayan sürecin belirleyici olacağını ifade etti. Kadro derinliği konusunda endişelerini dile getiren efsane oyuncu şöyle konuştu;

"Kadro zenginliğimiz var mı? Bence çok yok. O yüzden de ocak ayının neden sürekli konuşulduğu ortada. 'Muhammet sakatlansa kimi koyacağız? İlhan sakatlansa kimi oynatacağız?' diye düşünmememiz gerekiyor. Kadro zenginliğini bir an önce yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Bu sezon hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, devre arasında doğru takviyeler yapılması halinde takımın daha etkili bir performans ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Son dönemde liglerde gündemde olan bahis soruşturmalarına da değinen Yıldırım, futbol camiasında bu durumun bir korku atmosferi oluşturduğunu söyleyerek şu cümleleri kurdu;

"Bizim zamanımızda bu kadar rahat bir ortam yoktu. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bir şeylere kolay ulaşılabiliyor. Eğer futbolun içindeysen bu bahis işine bulaşmaman gerekiyor. Federasyonun girişimini doğru buluyorum. İnşallah temizlenir, tertemiz bir futbol oynanır."

Süper Lig'de dengelerin değişip değişmeyeceği sorusunu değerlendiren Yıldırım, yapısal sıkıntıların sadece küçük kulüplerin değil büyük takımların da sorunu olduğunu dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
title