Serbest Güreş Milli Takımı 2023 Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti
Başkent Belgrad'da düzenlenecek olan 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı Sırbistan'a hareket etti. Şampiyonada madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek olan milli takım, Belgrad'da yapılacak olan organizasyona hazırlanacak.
Serbest Güreş Milli Takımı, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Sırbistan'a gitti.
Başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek ilk güreş kafilesi, Sırbistan'a hareket etti.
Ankara Elmadağ'daki kamp çalışmalarını tamamlayan serbest stil güreşçiler, önce İstanbul'a, oradan da hava yoluyla Belgrad'a uçtu.
Belgrad'daki Stark Arena'da 16-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcular ve sıkletleri şöyle:
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Servet Coşkun
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Feyzullah Aktürk
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül