Serbest Güreş Milli Takımı 2023 Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti

Başkent Belgrad'da düzenlenecek olan 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı Sırbistan'a hareket etti. Şampiyonada madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek olan milli takım, Belgrad'da yapılacak olan organizasyona hazırlanacak.