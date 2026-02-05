Haberler

Serap Özçelik Arapoğlu: "Karatenin tekrar ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Serap Özçelik Arapoğlu: 'Karatenin tekrar ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Türkiye'de karate sporunun olimpiyatlar sonrası yaşadığı durumu değerlendirerek, bu sporun yeniden ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Brand&Sport Summit'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Türkiye'de karate sporunu olimpiyatlardan önce ve sonra diye ayırmak gerektiğini, bu sporun yeniden ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Brand&Sport Summit, Söğütlüçeşme Terminal'de gerçekleştiriliyor. Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu da katıldığı oturum sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arapoğlu, "Benim için çok zor bir karar oldu. Açıklarken gözlerim doldu. Ama verdiğim karardan sonra gelen tepkilere baktığımda iyi ki bu sporu yapmışım. İyi ki bu kararı vermişim. Burada da öncesinde sporcu olarak oturuma katılmıştım. Şimdi kadın ve spora konuşmacı olarak katıldım. Benim için burada olmak inanılmaz bir keyif" diye konuştu.

"Bilgi ve tecrübelerimi gençlere aktarmak isterim"

Emekliliğinin ardından karate ile ilgili çalışmalarına devam edeceğini belirten Serap Özçelik Arapoğlu, "Baktığınız zaman 25 senedir bu sporun içerisindeydim. Öğrendiğim bilgi ve tecrübeleri gençlere aktarmak tabii ki isterim. Bunun için bir görev verilirse hazırım. Ama öncesinde aslında çocuğumu da zaman ayırıp biraz dinlenmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Tekrardan ayağa kalkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Karate sporunun yeniden ayağa kalkmasını sabırsızlıkla beklediğini aktaran Arapoğlu, "Aslında ben Türkiye'de karate sporunu olimpiyatlardan önce ve sonra olarak değerlendirebilirim. Çünkü olimpiyat zamanı çok büyük bir değer gördüm. İlgi biraz düşmüştü sonrasında. Biz şimdi bunu tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Geçen haftalarda ülkemizde Premier Lig yapıldı. Bu gerçekten önemli bir adımdı. Ben tekrardan ayağa kalkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı