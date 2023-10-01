Şenol Güneş: "Yayıncı kuruluşun tarafsızlığına inanmıyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun tarafsızlığına inanmadığını kaydederek, "İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Çünkü onlar yok etmeye çalışıyorlar. Onun için taraftarın da bu konuda uyanması gerekiyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar en güzel sahada oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, "Müthiş bir zemin vardı. Yağmura rağmen futbol oynama adına, topa sahip olma, topu kullanma adına iyi bir maç oldu. Deplasmanda oynadık. Biz de tabii zor bir dönemden geçiyoruz. 2 deplasman maçında çok ucuz kaybettik. Onun da bir travması var. Zaten sezon başından beri saha dışında güvensiz bir ortam oluşturuluyordu ama bunu aldığımız sonuçlarla kapatmaya çalışırken 2 maçta kaybettiğimiz 6 puan ligde konumumuzu da etkiledi. Kamuoyunda özellikle bizim taraftarlar arasında bir güvensizlik oluştu, onlar konuşuldu" dedi.

"İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum"

Yayıncı kuruluşu eleştiren Şenol Güneş, "Yayıncı kuruluşun yüzüne karşı da söyledim. Tarafsızlığına inanmıyorum. İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Çünkü onlar yok etmeye çalışıyorlar. Onun için taraftarın da o konuda uyanması gerekiyor. Yorumlarla zaten niyetinizi belirtebilirsiniz ama asıl belgelerle belirtilmesi çok kötü. Biz Pendik maçında o golü attığımızda konuşmayan grup bir başka maçta gol olduğu zaman o görüntüyü veriyorsa benim konuşacak bir şeyim yok. Yani istediğiniz zaman o görüntüyü devreye sokarsınız, isterseniz sokmazsınız. Peki bu kurumlara biz nasıl güveneceğiz? Takımınızın olumsuz oyununu tabii ki eleştireceksin. Eleştirme üzerinden de sadece şu yapılıyor, 'Camiada nasıl bir güvensizlik oluştururuz'. Yazdan beri bir yönetim istifa deniliyor. Eleştiri yapılır ama her gün bunlar konuşuluyorsa ve kazandığın maçtan sonra niye kazandık diye pişmanlık hissi veriliyorsa mutlaka samimiyetin olduğunu düşünmüyorum. Bu tehlikeli bir durum. Bizim için değil, Türk futbolunda tehlikeli bir durum. Saygısızlık olarak görüyorum. Maç kazanılmış, Afrika Kupası varmış, varsa var. Kaybettiğiniz zaman kimi kötüleyeceğiz, kimi yok edeceğiz, yani tuhaf bir şey görüyorum. Zaman zaman kaybettiğimiz için maçtaki eksik oyunlarımızı zaten eleştiriyoruz. Siz de eleştireceksiniz ama bu eleştiri sınırlarını aşıp başka niyetlere girdi. Camianın da tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Ben taraftarların daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada yapacağınız en küçük yanlış bugünleri de bize arattırır böyle olursa. Dışarıdan pompalanmak isteyen konuların tartışılmasını doğru bulmuyorum. Oyuncular da ben de takımın başarılı olması için uğraşıyoruz. Eksik taraflar varsa onları eleştireceğiz camianın içerisinde ama olmayacak konularla maç kazandığımız zaman bile yok sayacaksak, kaybettiğimiz zaman abartılı bir şekilde hep dışlamaya çalışırsak, bu doğru değil. Aldığımız sonuçların verdiği başarısız sonuçlardan dolayı zaten sorumluyum. Dolayısıyla oyuncuların ve yönetimin yakasını bırakalım. Evet transferde oyuncuların hepsi mükemmel çıkmadı, hazır değil bunlar eleştirilecek. Biz de onları değerlendiriyoruz. İnsanlar, kurum da olsa ona güvenmek, inanmak ister. Orada şüpheye geçtiği zaman orada huzursuzluk sadece onlar da olmaz ülkede olur. Ben bir güvensizlik hissediyorum. Bu benim başarısızlığımı kapatması için yaptığım söylem değil. Genelde böyle bir durum var. Tartışmanın daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Yani yok yapay zeka, yok teknoloji öyle değil, inanmıyorum. Gelen hakemlere bakıyorum. Yani Trabzon'da olan hakem, Adana'da olan hakem. İnşallah yakında yine gelmezler. Ben bunları söyleyeyim. Çünkü içimde ukde kaldı. Yarın kötü sonuç olduğu zaman konuştu demesinler" ifadelerini kullandı.

"Yorgunluk sadece maçla olmaz"

3 günde bir maç yaptıklarını hatırlatan Güneş, "Biz de ona göre kadro değiştiriyoruz. Bu değişiklik yaptığınız esnada 'Niye oldu?, o niye oynamadı? Onunla niye oynamadı?' diyorlar. Ama başkası yaptığı zaman 'Ya o kadar güzel bir şey ki şu bile dışarıda kaldı, gayet normal' deniliyor. Yani bize olunca suçlama oluyor. Bir de seyahatlerimize bakın. Biz milli maçlardan sonra cumartesi günü Trabzon'a gittik, pazar oynadık, döndük, Adana'ya gittik. İstanbul'a geldik, tekrar Konya'ya gittik. 3 günde, 4 günde maç oynamak değil sadece. Yorgunluk sadece maçla olmaz. Milli takıma gittikten sonra bütün oyuncular idmansız geldi. Biz de idman yapamıyoruz. Çünkü 3 günde bir maç var. Bir de bu uykusuzluk var, seyahat var. Bütün bunlar bizim oyunumuzun daha güzel olmasını engellememesi gerekir" şeklinde konuştu.

Konyaspor karşısında oyuna hakim olduklarını anlatan Şenol Güneş, "11'e 11'de oyun kontrolü bizdeydi. Evet daha fazla pozisyon bulmamız lazımdı. Golleri bulduk, değişiklik yaptık. Giren oyuncularımızın daha tempolu oynaması gerekiyordu. Rakip de 10 kişiye rağmen geldiği pozisyonları oldu. Biraz da pas yapalım derken çok rahat oynadık. Bu da rakibin bizim sahamıza gelmesine neden oldu. Perşembe günü maç var. Pas yaparken çok kendimizi bıraktık, tempomuzu düşürdük. Oyun içerisinde yine hücumda sıkıntılarımız oldu. Bunları eleştirmeye saygı duyarım. Hücuma çıkarken top kayıpları var söyleyebilirsin. Hata yaptı diyebilirsin. Afrika kupası var diyorlar, zaten biliyoruz, kaç defa söyledim. Bunları biraz geçmek lazım" diyerek sözlerini tamamladı. - KONYA