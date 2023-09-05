Şenol Güneş, Eric Bailly hakkındaki kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi grup maçlarında mücadele edeceği kadrosu belli oldu. Yeni transferler Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, kadroda kendilerine yer buldular. Ancak uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Süper Lig devi Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele edeceği 25 kişilik kadrosu belli oldu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Takıma yakın zamanda katılan ve gelecekleri merak konuus olan yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer buldu.
SAKATLIKLARI BULUNAN İKİ İSİM LİSTEDE YOK
Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu;
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