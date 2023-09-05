Şenol Güneş, Eric Bailly hakkındaki kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi grup maçlarında mücadele edeceği kadrosu belli oldu. Yeni transferler Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, kadroda kendilerine yer buldular. Ancak uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.