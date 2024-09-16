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Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakemini eleştiren Güneş, "6.oyuncu kuralını öğrenmemişler. Ben yayladaydım ama duydum onu" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"12. ADAM DEVREYE GİRDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip de güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık. Bu oyun bunu gerektirdi. Kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular, takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar, müthiş devreye girdi. Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç, güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip - gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golün gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var, onları mahcup etmeye hakkımız yok" dedi.

"6. OYUNCU KURALINI ÖĞRENMEMİŞLER"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, mücadelenin hakemini de sert şekilde eleştirdi. Deneyimli antrenör, "6.oyuncu kuralını öğrenmemişler. Ben yayladaydım ama duydum onu" dedi. O anlar çok konuşuldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

slim shady:

Hakem korkudan kart çıkaramadı. Var olmasa kırmızı güme gidecekti. İmmobileye yapılan hareket net penaltı. 10 kişi kalmış bjk bu kadar ezik oynamazdı.1 puan için 20m euro harcadı TS.

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O Z:

Şenol bey, lütfen antipatik olmayın biraz sempatik olun. Kendi başınıza da defalarca gelen olayları başkasının başına gelince acımasız olmayın.

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Tolga Cem:

Şenol efendi bu görev senin aktif görev döneminin sonu olacak. Çok başarısız olacağını düşünüyorum. Yuhalanarak gideceksin. Büyük olmak arzun varsa önce adil olacaksın. Bence hakem oldukça iyi bir yönetim gösterdi, sadece İmobile'ye vermesi gereken küçük çok küçük bir hata yaptı değil mi?... Konuş bu konuda görüntüler eşliğinde bu penaltı değil de bakalım, gözümüzün içine baka baka...

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