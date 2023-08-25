Şenol Güneş tarih yazıyor! Beşiktaş ile Avrupa'da ilki başardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da 5'te 5 yaparak siyah-beyazlı kulüp tarihinde bunu başaran ilk yerli hoca oldu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Beşiktaş ile 22 maçlık namağlup serisi yakalayan tek Türk teknik direktör.

Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, Romanya'da oynanan mücadelede Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bu galibiyetle rekor kırdı. Güneş, Beşiktaş tarihinde Avrupa'da üst üste 5 maç kazanan ilk yerli hoca oldu.

22 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Şenol Güneş'in sadece Avrupa'da değil genel tabloda da yeni bir rekorun sahibi oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş ile 22 maçta yenilmeyerek siyah-beyazlıların tarihinde en uzun namağlup serisi yakalayan hoca olma unvanını eline geçirdi.

YABANCILARDA EN İYİSİ LUCESCU

Yabancı hocalardan ise Lucescu, Ağustos 2022 ile 16 Şubat 2023 arasındaki 28 maçlık kaybetmeme serisi ile en uzun yenilmeme unvanına sahip yabancı hoca konumunda.