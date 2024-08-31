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Şenol Güneş, Süper Lig devinin başına geçiyor

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Trabzonspor'un, Avrupa'dan elenmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Yönetim, Avcı'nın yerine tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i getirmeyi planlıyor.

Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i göreve getirmek istiyor.

AVCI'NIN YERİNE GELECEK

Trabzonspor'un Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Güneş ile görüştüğü ve ikna etmek için uğraş verdiği belirtiliyor. İlk görüşmeden sonuç alınamamasına rağmen temasların devam edeceği ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Barış O. B.:

Gitti eteri geldi beteri

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Arif İnanç:

Şenol hoca haklı geçerse. Sonuçta para var işin için de. Haa ne olur! Sayın Şenol Hocam tazminat bile almaz giderken. Başkaları aldıkları maaşlardan çok tazminat aldıkları için. Bu islerin arkasında hep bir katakulli var bence de neyse.

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Emran Demir:

Sakın gelme TS taraftarı olarak seni istemiyoruz. Ertuğrul başkan bu adam gelecekse Avcı hocamız kalsın lütfen

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