Şenol Güneş, Süper Lig devinin başına geçiyor
Trabzonspor'un, Avrupa'dan elenmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Yönetim, Avcı'nın yerine tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i getirmeyi planlıyor.
Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i göreve getirmek istiyor.
AVCI'NIN YERİNE GELECEK
Trabzonspor'un Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Başkan Ertuğrul Doğan'ın Güneş ile görüştüğü ve ikna etmek için uğraş verdiği belirtiliyor. İlk görüşmeden sonuç alınamamasına rağmen temasların devam edeceği ifade edildi.