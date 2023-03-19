Şenol Güneş, Jorge Jesus'un gündeme oturan sözlerine cevap verdi: Doğru bulmuyorum

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Jorge Jesus'un çok tartışılan sözlerine cevap verdi.

"SAYGISIZLIK YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözlerine ilişkin konuşan Şenol Güneş, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİN KONTRASINA İZİN VERMEDİK"

Maçı da değerlendiren Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin de gücünü biliyorduk, kendi güveni vardı. Konum ve isim olarak geride düşünülse de rahatlıkla kontra atağa çıkan bir takım. İlk yarı oyuna hakimdik. Rakibin kontrasına izin vermedik. Topu kullanırken yavaş kullandık, öne dikine kullanamadık. Ortalarımızı da buluşturamadık. 40'a yakın ortamız var. İlk yarıda şut atamadık. İkinci yarıda attığımız şutlar gol oldu." dedi.