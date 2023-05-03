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Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti! Yeni savunmacı Konya'dan

Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti! Yeni savunmacı Konya'dan

Spor Haberleri

Savunmaya takviye isteyen Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Beşikaş, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo'yu radarına aldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Kosta Rikalı futbolcuyu siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un savunmacısını gündeme aldı.

BEŞİKTAŞ, CALVO'YU İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo'yu renklerine bağlamak istiyor. Kostarikalı savunmacıya siyah-beyazlıların dışında talip olan kulüplerin de olduğu belirtildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Konyaspor'un San Jose'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperin, yeşil-beyazlılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Calvo bu sezon Konyaspor formasıyla 33 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

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Konyaspor Beşiktaş Spor Haberler

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