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Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile adı anılan Eren Elmalı ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Güneş, "Eren Elmalı'yı isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil" dedi.

Süper Lig devi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş adı Galatasaray ile anılan Eren Elmalı ile ilgili olarak sarı kırmızılılara tepki gösterdi.

"EREN BİZİM OYUNCUMUZ"

Güneş, Galatasaray'ın ilgisi ile ilgili olarak "Geçen hafta var olduğu söylendi. Ancak Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı" dedi.

ŞU AN BiR ŞEY YOK AMA...

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. Benim oyuncum, gitmek istiyorsa, teknik taraftan ekonomik tarafa geçeriz. Oyuncu gitmek istiyorsa zor durumda kalıyorsunuz. Teknik olarak gitmesini istemem, ekonomik menfaati varsa değerlendiririm. Kendisiyle konuştum ve sonuç olan bir şey yok. Konuşulmuşsa bitmiş olması gerekir. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray alayını yendi daha ligin ilk yarısında, bu yüzden hiçbiri çekemez Galatasaray ı. Meyveli ağaç taşlanır, öyle oluyor. Vaaaayyyy beeee sahiden alayını yendik çok büyük bir zafer bu, Avrupa da da namağlupuz şu anda çok şükür ki. :)

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Haber YorumlarıAhmet null:

Ulan sizde Galatasaray üzerinden prim kasıyorsunuz adam salladı dediğiniz bumu birşey dememiş bile

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