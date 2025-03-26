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Senegal, Togo'yu 2-0 Geçti!

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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal, Togo'yu 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Pape Matar Sarr ilk golü atarken, Togo'dan Kevin Boma kendi kalesine gol attı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Senegal ile Togo karşılaştı.

B Grubu'ndan Senegal ile Togo takımları, Senegal'in başkenti Dakar'daki Abdoulaye Wade Stadyumu'nda mücadele etti.

Karşılamada ilk golü 35. dakikada Senegalli Pape Matar Sarr bulurken, Togolu Kevin Boma 67. dakikada kendi sahasına gol attı.

Senegal karşılaşmayı 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Spor
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