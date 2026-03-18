Haberler

Afrika Kupası el değiştirdi, yeni şampiyon Fas

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Kupası finalinde yaşanan olaylar sonucunda Senegal, sahayı terk ettiği için hükmen 3-0 mağlup sayıldı ve kupa Fas'a verildi.

Afrika Kupası finalinde Fas ile Senegal arasındaki maçta Senegal sahadan çekilmiş, bir süre duran oyun takımın tekrar sahaya çıkmasıyla devam etmişti. Ardından Senegal şampiyon olmuştu. Mücadele sonrası Fas, Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili itirazda bulunmuştu. Fas'ın itirazını değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı. CAF'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

