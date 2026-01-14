Futbol: Afrika Uluslar Kupası
35. Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek finale adını yazdırdı. Maçın tek golü Sadio Mane'den geldi. Senegal, finalde Nijerya ile Fas'ın galibiyle karşılaşacak.
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Senegal ile Mısır karşılaştı.
Tanca şehrindeki İbni Batuta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında Sadio Mane ile öne geçen Senegal, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Senegal, Nijerya-Fas maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Nijerya-Fas karşılaşması TSİ 23.00'te başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor