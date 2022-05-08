Sen neler yapıyorsun Novak! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kaderini tek başına değiştirdi

Süper Lig'de sezonun son derbisi nefes kesiyor. Temponun bir an olsun düşmediği mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldızı Novak'ın yaptıkları dikkat çekti.

NOVAK SKORA ETKİ EDEN HER AKSİYONUN İÇİNDE

Filip Novak henüz 6. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Çekyalı futbolcu bu golden sadece 1 dakika sonra ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Batshuayi bu penaltıyı gole çevirmedi. Savunmada yaptığı hatalar dikkat çeken Novak bu kez 26. dakikada yeniden sahneye çıktı. Bu kez Kenan Karaman'ı ceza sahası içerisinde düşüren Çekyalı futbolcu, 2. kez penaltıya sebebiyet verdi. Bu penaltıyı gole çeviren Ghezzal, takımına 1-1'lik eşitliği getirengolü kaydetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Filip Novak bu performansı sonrası sosyal medyada da gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları yorumlarda, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Kim-Min-Jae'nin yokluğunu hissettiklerini belirtti.

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