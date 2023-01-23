Sen ne yaptın Ronaldo! Suudi Arabistan'daki ilk maçında tribünleri deliye döndürdü
Spor Haberleri
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Portekizli yıldız mücadelede etkili oyunuyla dikkat çekerken attığı çalımla ise taraftarların gözünün pasını sildi. Ronaldo'nun rakibini yere düşürdüğü çalıma oldukça şaşıran tribünlerden bir anda uğultu yükselirken, taraftarlar adeta o ana şahit olmanın şaşkınlığıyla deliye döndü.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Al Nassr ile Al İttifak karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ronaldo ve arkadaşları tek golle kazanırken, Portekizli yıldızın eski günlerini aratmayan performansı beğeni topladı.
RAKİBİNİ ÇALIMLAYARAK YERE DÜŞÜRDÜ
Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı ilk resmi maçta etkili bir oyun ortaya koydu. Tribünleri oldukça heyecanlandıran Portekizli yıldızın, rakibine çalım atarak yere düşürdüğü anlarda ise taraftarları ayağa kaldırdı.
GALİBİYET GOLÜ TALISCA'DAN
Karşılaşmada tek golü Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca kaydetti. 31. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren Talisca, takımının lig liderliğini perçinlemesini sağladı.