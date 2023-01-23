Sen ne yaptın Ronaldo! Suudi Arabistan'daki ilk maçında tribünleri deliye döndürdü

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Portekizli yıldız mücadelede etkili oyunuyla dikkat çekerken attığı çalımla ise taraftarların gözünün pasını sildi. Ronaldo'nun rakibini yere düşürdüğü çalıma oldukça şaşıran tribünlerden bir anda uğultu yükselirken, taraftarlar adeta o ana şahit olmanın şaşkınlığıyla deliye döndü.