Sen ne yaptın İsmail! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Hull City defansını perişan etti
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Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı hazırlık maçına sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcusu İsmail Yüksek damga vurdu. Hücum organizasyonlarını başlatan isim olan Yüksek, attığı paslarla sarı-lacivertli taraftarları mest etti. Genç futbolcu özellikle maçın ilk yarısının son anlarında atağın yönünü değiştirerek, tüm rakip defansı boşa çıkardığı akıl dolu pasıyla sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.
Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi son hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yine performansıyla yıldızlaştı.
İSMAİL YÜKSEK PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin hazırlık kampı döneminde en dikkat çeken futbolculardan biri oldu. Savunma anlamında görevlerini eksiksiz yerine getiren İsmail Yüksek, takımının geriden oyun kurmasında da başrolü oynadı. Hull City maçının ilk yarısının son anlarında oyunun yönünü akıl dolu bir pasla değiştiren Yüksek, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan övgü aldı.
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