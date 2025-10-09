Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Süper Lig devi Fenerbahçe'den sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, İtalya'da beklenen performansı gösteremedi.

"BEKLENTİLERİN TAM TERSİ"

39 yaşındaki Bosnalı forvet, Serie A'da süre bulmakta zorlanıyor ve performansı nedeniyle hem taraftarların hem de basının hedefinde. Consiglifantacalcio'da yer alan analizde, Dzeko'nun performansının "beklentilerin tam tersi" olduğu ve Fiorentina'nın yerine yeni bir santrfor transfer etmesi gerektiği savunuldu.

"GÖNDERMELİ MİYİZ?" TARTIŞMASI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Edin Dzeko'nun düşen formu sonrası "Onu göndermeli miyiz?" sorusu gündeme taşındı.

SADECE 1 GOL ATTI

Tecrübeli golcünün şu ana kadarki performansının hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Fiorentina formasıyla şu ana kadar 8 maçta 271 dakika sahada kalan Dzeko, yalnızca 1 gol atabildi.

BOSNA-HERSEK TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DESTEK

Milli Takım Teknik Direktörü Sergej Barbarez, oyuncusuna sahip çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barbarez, Dzeko'nun Fiorentina'da az süre almasının kendisi için sorun olmadığını söyledi.

İTALYAN BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Barbarez'in sözleri, İtalya spor basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Dzeko'nun kulüp performansının düşmesine rağmen milli takımda hâlâ tartışmasız lider olarak görüldüğünü yazdı.