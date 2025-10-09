Haberler

Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, İtalya'da beklenen performansı gösteremiyor. Serie A'da süre bulmakta zorlanan 39 yaşındaki Bosnalı forvet, performansı nedeniyle taraftarların ve basının hedefi oldu. Fiorentina formasıyla 8 maçta 271 dakika sahada kalan Dzeko, yalnızca 1 gol atabildi. Dzeko'nun düşen formu sonrası 'Onu göndermeli miyiz?' sorusu gündeme geldi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, İtalya'da beklenen performansı gösteremedi.

"BEKLENTİLERİN TAM TERSİ"

39 yaşındaki Bosnalı forvet, Serie A'da süre bulmakta zorlanıyor ve performansı nedeniyle hem taraftarların hem de basının hedefinde. Consiglifantacalcio'da yer alan analizde, Dzeko'nun performansının "beklentilerin tam tersi" olduğu ve Fiorentina'nın yerine yeni bir santrfor transfer etmesi gerektiği savunuldu.

"GÖNDERMELİ MİYİZ?" TARTIŞMASI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Edin Dzeko'nun düşen formu sonrası "Onu göndermeli miyiz?" sorusu gündeme taşındı.

SADECE 1 GOL ATTI

Tecrübeli golcünün şu ana kadarki performansının hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Fiorentina formasıyla şu ana kadar 8 maçta 271 dakika sahada kalan Dzeko, yalnızca 1 gol atabildi.

BOSNA-HERSEK TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DESTEK

Milli Takım Teknik Direktörü Sergej Barbarez, oyuncusuna sahip çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barbarez, Dzeko'nun Fiorentina'da az süre almasının kendisi için sorun olmadığını söyledi.

İTALYAN BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Barbarez'in sözleri, İtalya spor basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Dzeko'nun kulüp performansının düşmesine rağmen milli takımda hâlâ tartışmasız lider olarak görüldüğünü yazdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrailli bakandan ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala olay açıklama

Ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala İsrailli bakandan olay açıklama
Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye teşekkür etti

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye açık açık teşekkür etti
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdam:

Kripto para dünyasında zamanlama her şeydir ve Lim her seferinde bunu başarıyor. Küçük adımlarla başladım, onun rehberliğini ve platformunu takip ettim ve şimdi 219.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Onu Telegram'da bulabilirsiniz — @mudiatrading.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yaş kemale erince

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası devrede! Kenan Yıldız takımında kriz çıkardı

Babası devrede! Milli yıldızımız takımında kriz çıkardı
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.