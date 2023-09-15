Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti
Türkiye Basketbol Ligi'nin birinci haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 82-71 yendi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Halil Erkoç, Mesut Öztürk, Burak Aktaş
Semt77 Yalovaspor : Brandon Walters 31, Ricky Tarrant 13, Orhan Hacıyeva 3, Kadir Bayram 9, Ömer Sancaklı 8, Ali Efe Barış 10, Melih Kapucu 8, Sercan Topcu, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Barış Çağan Özkan
Esenler Erokspor: Murat Göktaş 9, James Woodard 29, Altan Erol 9, Umut Geçen 2, Michael Myers 5, Utku Saraloğlu 8, Oğulcan Baykan, İzzet Türkyılmaz, Tuna Han Dikmen 5, Deniz Can Çevik 4
1. Periyot: 22-14
Devre: 44-30
3. Periyot: 68-52
Türkiye Basketbol Ligi'nin birinci haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 82-71 yendi.
Kaynak: AA / Spor