Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şentürk, Galatasaray'ın Trabzonspor maçını kazanması durumunda şampiyonluk şansının yüzde 90'lara çıkacağını ifade etti.

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eski milli golcü, Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı.

''KAFAMDA DELİ SORULAR''

Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara değinen Semih Şentürk, "Dışardan bir taraftar olarak, "Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Karagümrük'ü nasıl yenemedik, bu maçları yenemezsek nasıl şampiyon olacağız?" diyorum. Hala kafamda deli sorular. Gaziantep'i yenebilirsin, evinde de yen zaten. Yenemiyorsan zaten havlu at.'' dedi.

''ŞANSI YÜZDE 90'LARI GEÇER''

Semih Şentürk, Galatasaray'ın milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçını kazanması halinde şampiyonluk şansını yüzde 90'lara çıkacağını belirterek, ''Derbiler biraz düğümü çözecek gibi. Gider Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerse, Fenerbahçe de Beşiktaş karşısında kazanırsa o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Galatasaray, Trabzonspor'u Trabzon'da yendiği sürece şampiyonluk şansı yüzde 90'ları geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
