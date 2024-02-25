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Semih Kılıçsoy maç sonuna da damga vurdu: Galatasaray'ı yeneceğiz

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi hakkında konuşan Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ı genç yıldızı Semih kılıçsoy deplasmanda 2-0 yendikleri İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Son haftalardaki başarılı performansını değerlendiren yıldız futbolcu Semih, "Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum" dedi.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy maç sonuna da damga vurdu: Galatasaray'ı yeneceğiz

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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