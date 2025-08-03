Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a Veda Etti

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19 yaşındaki milli futbolcu, Cagliari'ye kiralanırken Beşiktaş'a veda mesajı yayımladı. Semih, kulübe olan duygularını ifade ederek, taraftarlara iyi dileklerde bulundu.

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, veda mesajı yayımladı.

19 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onların benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı... İki taraf için de hayırlı olmasını umuyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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