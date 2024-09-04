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Semih Kılıçsoy, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda, ikinci maçında ise İzlanda ile İzmir'de kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Beşiktaş'ın milli takıma gönderdiği diğer bir forvet Mustafa Hekimoğlu da U21 Milli Takımı'na indirildi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cuma günü deplasmanda Galler ile, ikinci maçında ise 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda'ya karşı oynayacak. Karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlarda genç golcü Semih Kılıçsoy, sakatlığı sebebiyle kadroda çıkartıldı.

GALLER VE İZLANDA MAÇLARINA KADAR İYİLEŞMEYECEK

TFF'den yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Semih Kılıçsoy, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU DA U21'E GİTTİ

Öte yandan Beşiktaş'ta forma giyen bir diğer genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nun da U21 Milli Takımı'na gideceği açıklandı ve "Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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