Semanur Erdem, Kickboks Dünya Kupası'nda Üçüncü Oldu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinden yetişen genç kickboks sporcusu Semanur Erdem, Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı.

45 ülkeden 4 bin 500 sporcunun katıldığı dev organizasyonda mücadele eden Semanur Erdem, 'Alt Minikler 27 Kg Bayanlar Point Fighting' branşında rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü oldu.

Semanur Erdem'e müsabaka sürecinde, yine Yozgatlı olan Milli Takım Antrenörü ve Kickboks Milli Sporcusu Haydar Babacan eşlik etti. Zorlu üç maçı başarıyla tamamlayan genç sporcu, hem Yerköy'ün hem de Türkiye'nin gururu oldu. - YOZGAT