Semanur Erdem, Kickboks Dünya Kupası'nda Üçüncü Oldu

Semanur Erdem, Kickboks Dünya Kupası'nda Üçüncü Oldu
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinden genç kickboks sporcusu Semanur Erdem, Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda 'Alt Minikler 27 Kg Bayanlar Point Fighting' branşında dünya üçüncüsü oldu. Semanur'a müsabaka sürecinde antrenörü Haydar Babacan eşlik etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinden yetişen genç kickboks sporcusu Semanur Erdem, Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı.

45 ülkeden 4 bin 500 sporcunun katıldığı dev organizasyonda mücadele eden Semanur Erdem, 'Alt Minikler 27 Kg Bayanlar Point Fighting' branşında rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü oldu.

Semanur Erdem'e müsabaka sürecinde, yine Yozgatlı olan Milli Takım Antrenörü ve Kickboks Milli Sporcusu Haydar Babacan eşlik etti. Zorlu üç maçı başarıyla tamamlayan genç sporcu, hem Yerköy'ün hem de Türkiye'nin gururu oldu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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