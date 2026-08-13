Haberler

Milli yüzücülerden dünya 8'inciliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcular Selin Hürmeriç ve Ece Üngör, Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda teknik düet kategorisinde dünya gençler 8'incisi oldu.

Milli sporcular Selin Hürmeriç ve Ece Üngör, Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda teknik düet kategorisinde dünya gençler 8'incisi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç ve Ece Üngör, teknik düet kategorisinde dünya gençler 8'inciliği elde etti.

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, şampiyonada daha önce teknik solo kategorisinde dünya gençler 5'incisi olmuştu.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor

50 yıl önce ortaya çıktı! Köpükleri alev alıyor, dokunan şifa buluyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

Yaptığına inanmak çok güç: Resmen güneşin içinden geçti