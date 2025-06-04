Selin Hürmeriç ve Ayça Boru, Artistik Yüzme Comen Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Milli yüzücüler Selin Hürmeriç ve Ayça Boru, Portekiz'deki Artistik Yüzme Comen Kupası'nda düet kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Milli yüzücü Selin Hürmeriç ile Ayça Boru, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda düet kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporculardan Selin Hürmeriç ile Ayça Boru düet kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.
Milli yüzücü Selin Hürmeriç, organizasyonda solo kategorisinde dün altın madalyanın sahibi olmuştu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor