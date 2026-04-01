Haberler

Selendi'de milli sevinç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenmesiyle beraber dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden millilerin galibiyeti, ilçede bayram havası estirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı kritik karşılaşma büyük bir coşkuyla takip edildi. Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonuna kurulan dev ekranda, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş maçı birlikte izledi.

Karşılaşma boyunca salonda heyecan bir an olsun dinmezken, sporseverler milli takımın mücadelesine alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Mücadelenin kırılma anı ise Kerem'in attığı golle geldi. Ay-yıldızlılar bu golle öne geçerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son veren milliler, deplasmanda Kosova'yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Final düdüğünün ardından Selendi'de adeta bayram havası yaşandı. Dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken, salonda tezahüratlar uzun süre devam etti. Milli gururun doruğa çıktığı gecede Selendililer unutulmaz anlara tanıklık etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Ünlü türkücü Sevcan Orhan'dan 'Boşanma' itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz

Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı