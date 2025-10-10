Haberler

Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım

Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Binlerce beğeni alan o videoya Selda Bağcan da kayıtsız kalamadı. Bağcan o görüntüleri kendi hesabından paylaşarak, "Artık ben de Real Madridliyim" notunu düştü.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede gündem olan bu video, hem futbol hem de müzikseverlerden büyük ilgi görmüştü.

"ARTIK BEN DE REAL MADRİDLİYİM"

Arda Güler'in paylaşımı üzerinden günler geçtikten sonra, usta sanatçı Selda Bağcan sessizliğini bozdu. Usta sanatçı Selda Bağcan, milli futbolcunun videosuna kayıtsız kalamadı ve o görüntüleri kendi hesabından paylaşarak, "Artık ben de Real Madridliyim" notunu düştü.

ARDA GÜLER'DEN SAMİMİ YANIT: BİZ DE HER ZAMAN SİZCİYİZ

Selda Bağcan'ın paylaşımına Arda Güler'den de kısa sürede yanıt geldi. Genç futbolcu, sanatçının gönderisine yaptığı yorumda, "Biz de her zaman sizciyiz" yanıtını verdi.

Bu samimi diyalog, sosyal medyada binlerce beğeni toplarken, hem spor hem de sanat dünyasında sıcak bir etkileşim olarak gündeme oturdu.

Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım

