Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okulları Öğrencilerini Ziyaret Etti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hafta sonu Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Pekyatırmacı, "Toplamda 14 branşta 6 bin 341 öğrencimiz şu anda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün spor okullarında eğitimlerine devam ediyor" dedi.

Türkiye'de kapsamı ve büyüklüğü bakımından örnek teşkil ederek marka olan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları kış döneminde öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kış Spor Okulları'nda eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek heyecanlarına ortak olurken öğrencilerin aileleriyle de sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı'ya, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

"Hedefimiz daha çok çocuğumuzun spor yapabilmesi"

Kış Spor Okullarında eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek onlarla bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Toplamda 14 branşta 6 bin 341 öğrencimiz şu anda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün spor okullarında eğitimlerine devam ediyor. 14 branşta bu spor okullarımızın eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Toplamda da 130 antrenörümüzle birlikte hafta sonu ve hafta içi akşam grupları olmak üzere çocuklarımıza, gençlerimize hizmet veriyoruz. Biz Selçuklu Belediyesi olarak spora çok büyük bir önem veriyoruz. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri" dedi.

"Şu anda 200'ün üzerinde milli sporcumuz var"

Belediye olarak hedeflerinin daha çok çocuğun spor yapması olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, "Buradaki hedefimiz daha çok sayıda çocuğumuzun spor yapması, bütün çocuklarımızın en az bir branşta sporla uğraşması, hayatlarına sporu yerleştirmesi. Bununla birlikte yine burada spor okullarımızda eğitim faaliyetlerine katılan çocuklarımızdan altyapıya, sporcularımızı seçiyoruz, takımlar oluşturuyoruz ve Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün şu anda 200'ün üzerinde milli sporcusu var. 14 branşta farklı turnuvalarda hem yurt içinde hem yurt dışında çok önemli başarıları elde ediyoruz. Spor Kulübümüzün ve Spor Müdürlüğümüzün faaliyetleriyle birlikte inşallah bu alandaki çalışmalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Tabii ki burada ailelerimizin desteği bizim için çok önemli. Ailelerimiz de çocuklarını buradaki salonlarımıza getiriyorlar ve onlarla birebir ilgileniyorlar. Onların desteği sayesinde biz hem lisanslı sporcu sayımızı artırıyoruz hem de milli sporcu sayımızı artırarak daha çok sayıda turnuvada mücadele etme, Selçuklu'muzu, Konya'mızı temsil etme imkanına sahip oluyoruz. Bütün antrenörlerimize, hocalarımıza, spor kulübünün yöneticilerine, spor müdürlüğümüze ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu güzel organizasyonu gerçekleştirdikleri için. Eğitim, spor bizim önceliklerimizden, çocuklarımızın hem eğitim faaliyetleri noktasında hem spor faaliyetleri noktasında kendilerini ifade edebilmeleri ve yetenekleri, kabiliyetleri doğrultusunda da ileriye dönük hedefler ortaya koyabilmeleri için Selçuklu Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan Spor Okulları çalışmalarında kış dönemi dersleri 7 Ekim 2023 tarihinde başladı. 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan Kış Spor Okullarında eğitimler cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. 21 tesis ve 30 spor salonunda gerçekleştirilen çalışmalarda 5-15 yaş arasında 6 bin 341 öğrenci 14 branşta eğitim görüyor. 130 antrenörün görev yaptığı Kış Spor Okullarında öğrencilere servisi imkanı da sunuluyor. Servisli seansı tercih eden öğrenciler antrenman öncesi evlerinden alınarak, antrenman sonrası tekrar güvenli bir şekilde evlerine teslim ediliyor. Spor Okullarında yüzme, basketbol, futbol, tekvando, cimnastik, tenis, voleybol, wushu, karate, kick boks, satranç, okçuluk, güreş ve masa tenisi branşlarında eğitim veriliyor. - KONYA