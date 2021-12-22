Sırrı paylaşmak zorunda kaldı! Selçuk İnan'dan mağlubiyet sonrası müjde

Adana Demirspor deplasmanında galibiyet hasretini dindiremeyen Galatasaray'da moraller bozuk. Avrupa'daki oyunu lige yansıtamayan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yapacağı takviyelerle tekrar lige tutunmaya çalışacak. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, kadroda revizyona gidileceğini açıkladı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Gol yollarındaki problemlerle ilgili gelen soruya Selçuk İnan, "İnanın çok çalışıyoruz. Antrenmanların çoğunu bu yönden yapıyoruz. Geriden oyun kurma, set oyununda ligin önemli takımıyız. Gol beklentisi yüksek ama skora yansıtamadığınızda çok şey anlatırsınız ama bir şey ifade etmez" dedi.

"YENİ OYUNCULAR GEREKECEK"

Selçuk İnan, "Az önce hocamızla da konuştuk. Eğer çalışarak geliştiremiyorsanız biraz da geliştirmeniz gerekecek. Yeni oyuncular gerekecek. Bu yönde çalışmalar var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.