Sırrı paylaşmak zorunda kaldı! Selçuk İnan'dan mağlubiyet sonrası müjde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırrı paylaşmak zorunda kaldı! Selçuk İnan'dan mağlubiyet sonrası müjde

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fatih Terim'in yokluğunda Adana Demirspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, "Transfer döneminde önemli çalışmalarımız olacak" diyerek müjdeyi verdi.

Adana Demirspor deplasmanında galibiyet hasretini dindiremeyen Galatasaray'da moraller bozuk. Avrupa'daki oyunu lige yansıtamayan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yapacağı takviyelerle tekrar lige tutunmaya çalışacak. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, kadroda revizyona gidileceğini açıkladı.

Selçuk İnan mağlubiyet sonrası taraftara müjde verdi

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Gol yollarındaki problemlerle ilgili gelen soruya Selçuk İnan, "İnanın çok çalışıyoruz. Antrenmanların çoğunu bu yönden yapıyoruz. Geriden oyun kurma, set oyununda ligin önemli takımıyız. Gol beklentisi yüksek ama skora yansıtamadığınızda çok şey anlatırsınız ama bir şey ifade etmez" dedi.

Selçuk İnan mağlubiyet sonrası taraftara müjde verdi

"YENİ OYUNCULAR GEREKECEK"

Selçuk İnan, "Az önce hocamızla da konuştuk. Eğer çalışarak geliştiremiyorsanız biraz da geliştirmeniz gerekecek. Yeni oyuncular gerekecek. Bu yönde çalışmalar var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fatih Terim, Galatasaray, Selçuk İnan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Murat ÖREN:

Cavani Manchester Utd.de şu an oynamıyor. Muslera aracı olarak kullanılarak önce kiralık sonra transfer olabilir.. Kaan Ayhan da sol tarafa transfer olabilir.

Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Reisce:

Takım güzel oynuyor. Lakin gol atamıyoruz. Bir de Babel, Feguli, Emre gelişimini tamamlamış futbolcular. Lig bitti, bunlar oynatılmamalı artık. Gelişip ilerki yıllarda takıma katkı yapacak gençler tercih edilmeli.

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
sadece kadir:

GS de komple değişikliğe ihtiyaç var. kaleci alınmalı, geri kanatlarda oynatılan Yedlin Ömer bayram beceriksizlerine yol gösterilmeli, Taylan ve Berkandan ön libero ortasaha olmaz. şuana kadar ne golleri var ne de asistleri var. hiç bir işe yaramayan istatistiklere mevcut, iyi bir sağ açık oyuncuya ve orta saha oyuncusuna ihtiyaç var.. ayrıca selçuk ve necatiden de yardımcı teknik direktör olmuyor. öyle süs gibi kenardalar.

Cevap Yaz 9 46 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title