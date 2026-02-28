Selçuk İnan: 'Kornerden basit gol yiyerek kaybetmek üzücü'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Duran topların önemli olduğu, beklediğimiz gibi maçtı. Kornerden basit bir gol yiyerek kaybetmek çok üzücü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan, "Maçtan önce de bugün ikili mücadele seviyesi yüksek, birebirin fazla olduğu maç bekliyorum demiştim. Nitekim öyle oldu. İki takım da üst seviyede mücadele etti. Maç beklediğimiz gibi geçti. Önde baskı yapmaya çalıştık. Rakibi kendi sahasında tutmaya çalıştık. Rakip de aynı şekilde yanıt verdi. Ortada bir maçtı. Gol atan kazanacak gibi görünüyordu. Ki duran toplar böyle maçlarda çok önemli oluyor. Bunun üzerine hep çalışıyoruz, çok çalıştık. Uyarılarımızı yaptık. Ama maalesef kornerden basit bir golle bu maçı kaybetmek çok üzücü" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı