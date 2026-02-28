Haberler

Selçuk İnan: "Kornerden basit gol yiyerek kaybetmek üzücü"

Selçuk İnan: 'Kornerden basit gol yiyerek kaybetmek üzücü'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası değerlendirmede bulundu ve duruma dair düşüncelerini paylaştı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Duran topların önemli olduğu, beklediğimiz gibi maçtı. Kornerden basit bir gol yiyerek kaybetmek çok üzücü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan, "Maçtan önce de bugün ikili mücadele seviyesi yüksek, birebirin fazla olduğu maç bekliyorum demiştim. Nitekim öyle oldu. İki takım da üst seviyede mücadele etti. Maç beklediğimiz gibi geçti. Önde baskı yapmaya çalıştık. Rakibi kendi sahasında tutmaya çalıştık. Rakip de aynı şekilde yanıt verdi. Ortada bir maçtı. Gol atan kazanacak gibi görünüyordu. Ki duran toplar böyle maçlarda çok önemli oluyor. Bunun üzerine hep çalışıyoruz, çok çalıştık. Uyarılarımızı yaptık. Ama maalesef kornerden basit bir golle bu maçı kaybetmek çok üzücü" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var