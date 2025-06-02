Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor

Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
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Selçuk İnan'ı takımın başına getiren Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler'in transferinde büyük mesafe kaydetti.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gaziantep FK'den ayrılan genç teknik adam Selçuk İnan'ı takımın başına getirmişti. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız veren Yeşil-siyahlılar, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

SERDAR GÜRLER'DE SONA GELİNDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Kocaelispor, RAMS Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'i tranfer etmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlıların milli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kaydettiği aktarılırken, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Kocaelispor'a imza atacağı belirtildi.

Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Serdar Gürler, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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