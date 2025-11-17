Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya sürpriz bir talip çıktı.

SELÇUK İNAN'DAN BERKAN KUTLU'YA TELEFON

Süper Lig'de Galatasaray'a ilk yenilgisini tattıran Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu takımında görmek istiyor. Genç çalıştırıcı, Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçti. Yeşil-siyahlıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Kocaelispor'un başında 12 maça çıkan Selçuk İnan, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.