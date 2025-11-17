Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu
Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda Galatasaray'da bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Berkan Kutlu'ya talip oldu. Genç teknik adam, Berkan Kutlu'yu telefonda arayarak görüşme yaptı ve oyuncudan olumlu yanıt aldı.
- Selçuk İnan, Galatasaray oyuncusu Berkan Kutlu'yu Kocaelispor'a transfer etmek için telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı.
- Berkan Kutlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Kocaelispor onu bonservissiz transfer etmeyi planlıyor.
- Selçuk İnan, Kocaelispor teknik direktörü olarak 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya sürpriz bir talip çıktı.
SELÇUK İNAN'DAN BERKAN KUTLU'YA TELEFON
Süper Lig'de Galatasaray'a ilk yenilgisini tattıran Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu takımında görmek istiyor. Genç çalıştırıcı, Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçti. Yeşil-siyahlıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Kocaelispor'un başında 12 maça çıkan Selçuk İnan, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.