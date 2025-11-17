Haberler

Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda Galatasaray'da bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Berkan Kutlu'ya talip oldu. Genç teknik adam, Berkan Kutlu'yu telefonda arayarak görüşme yaptı ve oyuncudan olumlu yanıt aldı.

  • Selçuk İnan, Galatasaray oyuncusu Berkan Kutlu'yu Kocaelispor'a transfer etmek için telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı.
  • Berkan Kutlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Kocaelispor onu bonservissiz transfer etmeyi planlıyor.
  • Selçuk İnan, Kocaelispor teknik direktörü olarak 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya sürpriz bir talip çıktı.

SELÇUK İNAN'DAN BERKAN KUTLU'YA TELEFON

Süper Lig'de Galatasaray'a ilk yenilgisini tattıran Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu takımında görmek istiyor. Genç çalıştırıcı, Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı.

Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçti. Yeşil-siyahlıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Kocaelispor'un başında 12 maça çıkan Selçuk İnan, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.