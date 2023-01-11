Selçuk İnan'dan bomba transfer! Süper Lig devinin hocası onayı verdi

Şenol Güneş'in planlarında yer almayan Francisco Montero'ya Kasımpaşa talip oldu. Selçuk İnan'ın talebi doğrultusunda harekete geçen İstanbul ekibi, İspanyol savunmacıyı renklerine bağlamaya çok yakın.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Akşam'da yer alan habere göre, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan, Francisco Montero hamlesi ile takımdaki potansiyel yetenek seviyesini artırmayı hedefliyor. Beşiktaş cephesinde ise Şenol Güneş transfere onay verdi. 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak siyah-beyazlılara transferi gündemde.

4 MAÇ 1 ASİST

Süper Lig'den 3 kulübün daha peşinde olduğu iddia edilen Montero, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkarken, 1 asist yapma başarısı gösterdi.