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Selçuk Belediye Başkanı: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı spor ahlakına bir saldırıdır

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıyı kınayarak, adaletin yerini bulmasını istedi.

Ergin KARATAŞ / SELÇUK,

SÜPER Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rize spor maçının bitiminde ev sahibi ekibin başkanının yumruklu saldırısına uğrayıp yaralanan İzmir Selçuklu FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e hemşehrilerinden destek geldi. Doğma büyüme Selçuklu olan Umut Meler'in hem arkadaşı, hem de komşusu olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çok büyük üzüntü yaşadıklarını ve hemşehrilerini yalnız bırakmayacaklarını belirten Başkan Sengel, "Efes Selçuk halkının evladı, aynı zamanda kardeşimiz Halil Umut Meler'e, Türkiye'nin uluslararası anlamda da çok kıymetli hakemine saldırı gerçekleşti. Çok üzgünüz. Ülkemizin itibarına, her şeyden önce spor ahlaktır diye yetişmiş bir nesle bir saldırı oldu" dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşı olmakla birlikte ne yazık ki spor gibi barış içinde, kardeşlik duygularıyla yapılması gereken bir olayda bunun gerçekleşiyor olması üzücü" diyen Sengel, "Ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022 yılında Fair-Play ödülü verdiği bir yönetici tarafından böyle bir saldırıyla karşılaşmak vandalizmin esas göstergesinden bir tanesi. Ailesine, Efes Selçuk'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Hakemimiz kamu görevini yapıyordu. FIFA kokartlı bir hakemden bahsediyoruz. Cezai müeyyidesinin çok ciddi olması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Tek istediğimiz adalet tecelli olsun, kanun tanımazlara karşılık kanun işlesin ve adalet yerini bulsun" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GURURU

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, UEFA Şampiyonlar Ligi ve milli maçlarda düdük çalan Halil Umut Meler'i, "İlham veren kentin ilham veren çocuğu" olarak gördüklerini belirterek, "Yaptığı işte bizi gururlandıran, sadece Efes Selçuk anlamında değil, uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin gururu olan bir isim. Tüm Türkiye için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sporun gelmiş olduğu bu nokta, sadece sporda değil sokakta, adliyede, okullardaki şiddet olayları bizi üzüyor. Çok kıymetli bir hakemimiz de bununla karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"O YUMRUK HEPİMİZE ATILDI"

Halil Umut Meler'in tüm ilçede sevilen bir isim olduğunu vurgulayan Selçuk esnaflarından Mehmet Ali Okumuş, "Bir spor taraftarı olarak böyle bir saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu çocuk bizim öz evladımız ve normal bir insan da değil, ülkemizi Avrupa'da dünyada temsil eden bir insan. Ay-yıldızlı armayı taşıyor. O yumruk hepimize atıldı. O adamın Ankaragücü başkanlığından istifa etmesi lazım. Ligler bu yüzden ertelendi ama bunu da ben tasvip etmiyorum. Bir kişinin yaptığını spor kamuoyuna mal etmek çok doğru değil ama hakemlerimiz çok haklı, burada hakemlerimizin hepsine atılan bir yumruk var. Hakem hata yapabilir, her insan hata yapabilir. İnsan hata yapar ama böyle bir şey olmaz. Yumrukla olmaz, bunun cezası vardır. Esefle kınıyoruz" dedi.

Ümran Okumuş ise, "Çok sevdiğimiz, oğlumuz gibi gördüğümüz, Selçuk'ta da çok sevilen bir insan. Çok üzgünüz. Sporda böyle şeylerin olmasını tasvip etmiyorum. Sporda böyle şeylere yer yok" şeklinde görüş bildirdi.

BABA MELER'DEN TEŞEKKÜR

Halil Umut Meler'in Selçuk'ta yaşayan babası Bülent Meler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bülent Meler, "Başta Selçuklu hemşehrilerimiz olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkililerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz" mesajını yayınladı. Eşi 10 gün önce doğum yapan tecrübeli hakemin ailesi ise görüş bildirmedi. Selçuk Belediyesi, Halil Umut Meler'e destek olmak için ilçede İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması da yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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