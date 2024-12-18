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Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı

Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı
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Fenerbahçeli eski yönetici Selahattin Baki'nin yönetim Kurulu üyesi olduğu İngiltere Championship takımlarından Sheffield United, Amerikalı şirket COH Sports'a yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında satıldı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı İngiltere Championship ekibi Sheffield United'ın sahibi değişti.

135 MİLYON DOLARA AMERİKALILARA SATILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amerikalı şirket COH Sports'un Sheffield United'ı yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında satın aldığı belirtildi.

İŞLEMLERİ SELAHATTİN BAKİ TAMAMLAYACAK

Fenerbahçe'den de tanıdığımız Sheffield United'ın Türk yöneticisi Selahattin Baki, Amerikalı şirket COH Sports ile yapılan anlaşmanın duyurusu için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United 135 milyon dolara satıldı

CHAMPIONSHIP'TE ZİRVEDELER

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'i 16 puanla son sırada bitirip küme düşen Sheffield United, bu sezon Championship'te geride kalan 21 haftada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 45 puan toplayan Sheffield, ligin zirvesinde yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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