- Selahattin Baki: "İki kupayı da bırakmayacağız"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki:

"Ligin boyunun kısaldığı zorlu dönemeçte çok önemli bir galibiyet aldık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 2-1 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası, iki kupayı da bırakmayacaklarına dikkat çekerek, "Ligin boyunun kısaldığı zorlu dönemeçte çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i Joao Pedro'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Böyle kritik galibiyetlerden sonra takımı ve hocayı tebrik ederek başlarım sözlerime ama bugün özellikle Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe deplasman tribününe parantez açmak istiyorum; böylesine kritik ve gergin bir virajda bir saniye olsun, takımdan kopmadılar, sahadan kopmadılar, destek verdiler, takımı ateşlediler. Takım o enerjiyi alınca ayağa kalktı. Onlar ayağa kalkınca biz tribünde inandık. Ligin boyunun kısaldığı zorlu dönemeçte çok önemli bir galibiyet aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Daha sonra takımı ikinci yarı ortaya koyduğu büyük refleks ve karakterden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle geldiğinden beri şanssızlıklar yaşayan Joao Pedro'nun da böyle bir maçta ortaya çıkması hem onun için hem bizim için çok iyi oldu. Umarım böyle devam eder ve şeytanın bacağını kırmış olur" ifadelerini kullandı.

"MHK ve TFF'den daha cesur yönetim bekliyoruz"

Son haftalarda deplasmanlarda penaltıların verilmediğini ifade eden Baki, "Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Bunları da atlamamamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin bir kere daha bir penaltısı verilmedi. Hadi saha hakemi görmedi, VAR bu teknolojide nasıl atlıyor? İnanılır gibi değil. Burada bir yükselen trend var. Son haftalarda Fenerbahçe'nin penaltıları onore edilmeme trendi. Adana Demirspor deplasmanı, Alanyaspor deplasmanı, Karagümrük deplasmanı ve bugün Başakşehir deplasmanında Eğer takım bu maçların çoğunu döndüremeseydi, bugün belki de bambaşka senaryo konuşacaktık. Bu da lobicilerin ne kadar aktif olduğunu ve maalesef bu algılarının ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Biz artık ligin boyunun kısaldığı bu dönemeçte daha cesur MHK yönetimini, daha cesur TFF yönetimini bekliyoruz. Camiamız da bunu bekliyor. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İki kupayı da bırakmayacağız, kovalayacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün kartlar doğruydu"

Tartışılan kararları da değerlendiren Baki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon ve özellikle son haftalarda çok fazla tartışılan kartlar oldu. Saha hakemi görmeyebilir ama VAR bunu maalesef Fenerbahçe lehine bir karar olarak yorumladı. En azından sahadaki hakem de bu sarı kart ve kırmızı kartlardan etkilenmemiş olacak ki bugün verdiği bütün kartlar doğruydu."