Şehre davet edildi! İlhan Palut, Süper Lig'e geri dönüyor
Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut'u Konya'ya davet etti. Daha önce yeşil-beyazlılarda görev yapan Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehirde olması bekleniyor.
- Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'u transfer görüşmeleri için Konya'ya davet etti.
- İlhan Palut'un Konya'ya bu gece veya yarın sabah saatlerinde gelmesi bekleniyor.
- İlhan Palut daha önce Konyaspor'da görev yapmıştı.
Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.
İLHAN PALUT ŞEHRE DAVET EDİLDİ
Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'u transfer görüşmeleri için Konya'ya davet etti. Palut, yeşil-beyazlılarda daha önce görev yapmıştı.
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir" denildi.