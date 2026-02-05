Şehre davet edildi! İlhan Palut, Süper Lig'e geri dönüyor

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

İLHAN PALUT ŞEHRE DAVET EDİLDİ

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'u transfer görüşmeleri için Konya'ya davet etti. Palut, yeşil-beyazlılarda daha önce görev yapmıştı.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir" denildi.