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Seferovic artık çıldırttı! Keçiörengücü'ne karşı kaçırdığı penaltıyla taraftara saç baş yoldurdu

Spor Haberleri

Seferovic artık çıldırttı! Keçiörengücü'ne karşı kaçırdığı penaltıyla taraftara saç baş yoldurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşan Galatasaray'da suskun forvet Seferovic, penaltı kaçırdı. Yaptığı sert vuruşla topu direğe nişanlayan İsviçreli oyuncu, taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, büyük hayal kırıklığı yarattı. Hazırlık maçlarında etkili performans gösteren 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.

Seferovic artık çıldırttı! Keçiörengücü'ne karşı kaçırdığı penaltıyla taraftara saç baş yoldurdu

TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Seferovic, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti. Kupa golcüsü Seferovic, Keçiörengücü maçında kaçırdığı penaltıyla saç baş yoldurdu. Seferovic'in penaltıdaki sert şutu sonrası top direkten geri döndü. Kaçan penaltıdan sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Seferovic'e ateş püskürdü.

Seferovic artık çıldırttı! Keçiörengücü'ne karşı kaçırdığı penaltıyla taraftara saç baş yoldurdu

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Seferovic artık çıldırttı! Keçiörengücü'ne karşı kaçırdığı penaltıyla taraftara saç baş yoldurdu

Seferovic artık çıldırttı! Keçiörengücü'ne karşı kaçırdığı penaltıyla taraftara saç baş yoldurdu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Haris Sefereoviç Galatasaray Spor Haberler

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