Haberler

Goce Sedloski: "Türkiye muhteşem oyunculara sahip"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski, hazırlık maçında 4-0 yenildikleri Türkiye'yi tebrik ederek, rakibin çok iyi bir takım ve muhteşem oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Goce Sedloski, Türkiye'nin çok iyi bir takıma ve muhteşem oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Türkiye'ye 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Goce Sedloski, "Bugünkü galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederim. Hak ederek kazandılar. Çok iyi bir mili takım ve muhteşem oyunculara sahip. Sorumluluk bana ait. Her ne kadar oyunculara hak tanıdıysam da son iki maçta onların neler yapabileceğini göremeye çalıştım. Bu gibi karşılaşmalarda çok daha fazla öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son 4 maçtır gol atamadıklarının hatırlatılması üzere Sedloski, "Oyuncular yeni ve taktiği yeni öğreniyorlar. Bir şeyler deniyoruz. Gol atılamaması üzücü ama oyuncuların aralarında anlaşabilecekleri bir tarz üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Savunmada çok fazla zayıf olduklarının da altını çizen tecrübeli teknik adam, bunu geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı

Karadeniz açıklarında şüpheli cisim alarmı: Gören telefona sarıldı

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı